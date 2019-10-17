НАБУ задержало Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил высокопоставленный чиновник в антикоррупционных органах.\r\n"Задержали", - сказал он.\r\nПо его словам, на данный момент его везут в НАБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИсточник сообщил, что Гладковский пытался вылететь из Украины за границу, но его не пустили.\r\nВ рамках какого дела задержан Гладковский, собеседник не уточнил.\r\nПресс-служба НАБУ сообщила, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.\r\nВ частности он задержан в рамках дела по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДругих деталей НАБУ не сообщает.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини,Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.\r\nРанее НАБУ не удалось установить местонахождение Гладковского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее сообщалось, что Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.\r\nГладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании.\r\nВ апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.