НАБУ задержало Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Об этом Українським Новинам сообщил высокопоставленный чиновник в антикоррупционных органах.

"Задержали", - сказал он.

По его словам, на данный момент его везут в НАБУ.

Источник сообщил, что Гладковский пытался вылететь из Украины за границу, но его не пустили.

В рамках какого дела задержан Гладковский, собеседник не уточнил.

Пресс-служба НАБУ сообщила, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В частности он задержан в рамках дела по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Других деталей НАБУ не сообщает.

Как сообщали Українськi Новини,Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

Ранее НАБУ не удалось установить местонахождение Гладковского.

Ранее сообщалось, что Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.

Гладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании.

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.