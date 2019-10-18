Гладковському вручили дві підозри

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Також адвокат заявив, що НАБУ не допитувало Гладковського. Раніше джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з обличчям президента Росії Володимира Путіна та його затримання ніяк не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. За словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам в якості доказу агресії Росії і його батька затримали по дорозі з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.

Також наприкінці серпня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковським 1,3 млн гривень. НАБУ не вдавалося встановити місцезнаходження Гладковського.

Гладковський заявляє, що жодних обмежень на виїзд за кордон стосовно нього ніколи не було. Гладковський вважає політично мотивованим його переслідування.