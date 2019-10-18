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18 жовтня 2019, пʼятниця, 13:10 15
Судова влада 2019-10-18T13:28:09+03:00
Українські Новини
Гладковському вручили дві підозри

Гладковському вручили дві підозри

НАБУ, РНБО, Олег Гладковський, розкрадання коштів
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковскому, який оголосив голодування, в зловживаннях та декларуванні недостовірної інформації.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Вже вручили підозру. Погодив його спеціалізований антикорупційний прокурор Холодницький", - сказав він.

Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. 

(доповнено подробицями)

Також джерело повідомило, що Гладковському повідомлено про підозру за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації).

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Також адвокат заявив, що НАБУ не допитувало Гладковського. Раніше джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з обличчям президента Росії Володимира Путіна та його затримання ніяк не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. За словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам в якості доказу агресії Росії і його батька затримали по дорозі з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.

Також наприкінці серпня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковським 1,3 млн гривень. НАБУ не вдавалося встановити місцезнаходження Гладковського.

Гладковський заявляє, що жодних обмежень на виїзд за кордон стосовно нього ніколи не було. Гладковський вважає політично мотивованим його переслідування.

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