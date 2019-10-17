Гладковского задержали за картину

НАБУ задержало в аэропорту президента корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского не по делу о хищениях в оборонке, сообщает "Страна" со ссылкой на сына бывшего замглавы СНБО Игоря Гладковского.

Как он утверждает, речь идет о картине "Лицо войны", которую приобрел Гладковский-старший. Это портрет Владимира Путина, выполненный из гильз. В декларации бывшего чиновника он отсутствует.

Картина из гильз с лицом Путина. Фото: "Страна"

По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России и его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.

"Он летел в Брюссель на выставку автобусов. Рейс отложили, и отец поехал в ресторан. На пути в терминал его и задержали наши доблестные НАБУшники", - сказал сын экс-чиновника.

"Лицо войны" - творение художницы Дарьи Марченко и ее партнера Даниэля Грина, у которого был конфликт с Гладковским по поводу другого произведения искусства.

Художник Даниэль Грин рассказал изданию, что замсекретаря заказал скульптуру за 35 000 долларов. Однако так за нее и не заплатил. Эта работа выглядит как казак на одном колене с приклоненной головой и с тризубцем на спине. Он стоит между двух стен из гильз и пытается удержать их руками.

Отмечается, что НАБУ вменяет Олегу Гладковскому злоупотребление служебным положением (о чем бюро уже объявило официально), под которое не подпадают нарушения в декларации. Поэтому, судя по всему, речь идет о совсем другом правонарушении - СМИ сообщают, что Гладковского задержали за поставки санитарных машин для Минобороны. О том же пишет и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Олег Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ, которые перебрендировались и проходили "отверточную сборку" в автомобили Богдан. Данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Позже Игорь Гладковский подтвердил, что дело о поставках машин могут "пристегнуть" к "Лицу войны".

"Кроме декларации может быть они еще добавили историю по поводу санитарных машин. Они пытаются вменять влияние (на закупки Минобороны, - ред.). Что он, не принимая участие в менеджменте корпорации, влиял как-то на принятие решений, будучи акционером. Однако таких фактов нет в природе", - заявил сын экс-чиновника.

Он также рассказал, что чиновник весной 2018 года после скандала с закупкой этих машин подал заявление об отставке, "чтобы отмежеваться от этой истории", но его не приняли.

Как сообщали Українські Новини, источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. Тем временем Гладковский объявил голодовку.