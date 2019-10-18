НАБУ не допрашивало Гладковского, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро не допрашивало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Его не допрашивали", - сказал он.

По словам адвоката, о подозрении также пока что Гладковскому не сообщалось.

На данный момент Гладковского планируют доставить из изолятора в НАБУ для вручения подозрения.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ намерено сообщить о подозрении экс-первому замсекретаря СНБО Гладковскому в пятницу.

Также сообщалось, что Гладковского задержали по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. В то же время сын Гладковского Игорь заявил, что его отца задержали за картину с лицом президента России Владимира Путина из гильз, а само задержание не связано с хищениями в оборонной сфере. Гладковский-младший уверяет, что эту картину Олег Гладковский купил для демонстрации партнерам из США как доказательства агрессии России.

Тем временем Гладковский объявил голодовку.