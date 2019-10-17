Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей, - источник

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Он задержан по делу о закупке для нужд оборонной сферы санитарных автомобилей МАЗ, которые производились "Богданом", - сказал он.\r\nПо его словам, автомобили поставлялись для нужд обороны без проведения тендера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ задержало экс-первого замсекретаря СНБО Гладковского.\r\nВ июле НАБУ провело обыски в спорткомплексе "5 элемент" и в помещениях "Богдан Моторс" по делу о растрате государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил в 2015-2018 годах.\r\nПо мнению следствия, фигуранты дела незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт (санитарные автомобили) и осуществили его закупку по завышенным ценам.\r\nВ апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n