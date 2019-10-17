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17 октября 2019, четверг, 16:13 278
Судебная власть 2019-10-17T16:13:31+03:00
Українські Новини
Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей, - источник

Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей, - источник

Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан по делу о закупке для нужд оборонной сферы санитарных автомобилей МАЗ, которые производились "Богданом", - сказал он.

По его словам, автомобили поставлялись для нужд обороны без проведения тендера.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ задержало экс-первого замсекретаря СНБО Гладковского.

В июле НАБУ провело обыски в спорткомплексе "5 элемент" и в помещениях "Богдан Моторс" по делу о растрате государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил в 2015-2018 годах.

По мнению следствия, фигуранты дела незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт (санитарные автомобили) и осуществили его закупку по завышенным ценам.

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

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