Гладковский объявил голодовку

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого задержали 17 октября, объявил голодовку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Богдан", передают Українськi Новини.

"Олег Гладковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку", - говорится в нем.

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было.

Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий он не получал

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - отметила пресс-служба, ссылаясь на Гладковского.

Гладковский считает политически мотивированным его преследование.

Как сообщали Українськi Новини, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.