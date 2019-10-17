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17 октября 2019, четверг, 17:31 553
Политика 2019-10-17T17:45:28+03:00
Українські Новини
Гладковский объявил голодовку

Гладковский объявил голодовку

Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого задержали 17 октября, объявил голодовку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Богдан", передают Українськi Новини.

"Олег Гладковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку", - говорится в нем.

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было.

Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий он не получал

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - отметила пресс-служба, ссылаясь на Гладковского.

Гладковский считает политически мотивированным его преследование.

Как сообщали Українськi Новини, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

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