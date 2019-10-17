Гладковский объявил голодовку

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого задержали 17 октября, объявил голодовку.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Богдан", передают Українськi Новини.\r\n"Олег Гладковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку", - говорится в нем.\r\nПо его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПовесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий он не получал\r\n"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - отметила пресс-служба, ссылаясь на Гладковского.\r\nГладковский считает политически мотивированным его преследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.