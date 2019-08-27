НАБУ открыло дело на Гладковского из-за недекларирования 1,3 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - сказал он.\r\nДело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.\r\nСогласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".\r\nТакже в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения.\r\nГладковский отдыхает с девушкой на элитном курорте Испании.\r\nВ апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.