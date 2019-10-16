Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла уголовное производство, в котором фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, в то время как экс-президент вновь не пришел на допрос в ГБР Украины. Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передают Українськi Новини.\r\n"3 октября текущего года Первая специализированая прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина (бывшего первого заместителя главы Администрации Президента) Андрея Портнова против Президента Порошенко", - сказал он.\r\nВ заявлении речь шла о связанных с Порошенко компаниях, которые осуществляли легализацию незаконно полученных доходов. Решение о закрытии дела обусловлено тем, что в Украине уже зарегистрировано уголовное производство по наведенным фактам.\r\nКроме того, по словам Новикова, в заявлении Портнова не было фактов, которые бы указывали на связь компаний и собственно Порошенко к указанным преступлениям. Новиков заявил, что это решение может быть обжаловано.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n13 октября адвокаты Порошенко подали заявление против Портнова по факту возможного предоставления заведомо ложных заявлений о совершении уголовного правонарушения (ст. 386 Уголовного кодекса Панамы).\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко. Тем временем, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива. В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания. А Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.