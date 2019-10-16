Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла уголовное производство, в котором фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, в то время как экс-президент вновь не пришел на допрос в ГБР Украины. Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передают Українськi Новини.

"3 октября текущего года Первая специализированая прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина (бывшего первого заместителя главы Администрации Президента) Андрея Портнова против Президента Порошенко", - сказал он.

В заявлении речь шла о связанных с Порошенко компаниях, которые осуществляли легализацию незаконно полученных доходов. Решение о закрытии дела обусловлено тем, что в Украине уже зарегистрировано уголовное производство по наведенным фактам.

Кроме того, по словам Новикова, в заявлении Портнова не было фактов, которые бы указывали на связь компаний и собственно Порошенко к указанным преступлениям. Новиков заявил, что это решение может быть обжаловано.

13 октября адвокаты Порошенко подали заявление против Портнова по факту возможного предоставления заведомо ложных заявлений о совершении уголовного правонарушения (ст. 386 Уголовного кодекса Панамы).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко. Тем временем, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета.



13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания. А Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.