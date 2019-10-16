НАБУ открыло дело на Луценко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.\r\nОб этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.\r\nДело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко.\r\nУголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, генпрокурор Руслан Рябошапка лишил премии Луценко за сентябрь.\r\nРябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет.\r\n9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии. Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. \r\nТакже Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани. Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n