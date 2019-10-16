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16 октября 2019, среда, 09:30 2275
Судебная власть 2019-10-16T09:30:49+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на Луценко

НАБУ открыло дело на Луценко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщали Українськi Новини, генпрокурор Руслан Рябошапка лишил премии Луценко за сентябрь.

Рябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет.

9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии. Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. 

Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани. Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому

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