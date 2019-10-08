Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артем Сытник лично подтвердил главе САП Назару Холодницкому поддержку и заинтересованность в победе на выборах президента США-2016 Хиллари Клинтон, которая являлась главным оппонентом Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого "Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?", он говорит: "Я просто хотел помочь Хиллари", - сказал Луценко.

Он также сказал, что с точки зрения украинского законодательства такие действия не незаконные, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела страны.

"Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian collusion - украинское вмешательство в выборы. Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков", - заявил бывший генпрокурор.



Как сообщали Українські Новини, сенаторы Конгресса США требуют расследовать связь Клинтон с Украиной.



Ранее адвокат Трампа заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы США и хочет их обнародовать.



Тем временем Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани.