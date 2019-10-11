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11 октября 2019, пятница, 05:55 10
Экономика 2019-10-11T05:55:02+03:00
Українські Новини
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника

НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника

Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD в то время, как доллар и евро обвалились в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 октября, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3001,1888
100 долларов США 2453,0569
100 швейцарских франков 2471,4302
1000 иен 228,2924
10 российских рублей 3,789
100 евро 2705,7218

Как сообщали Українські Новини, эксперт дал прогноз курса "зеленого" на неделю. Также до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

Тем временем эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара. Кроме того, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции. Кроме того, в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются

Также в сентябре население забирало валютные вклады из банков, а объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,2% с 1 011,9 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 990,161 млрд гривен на 1 октября.

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