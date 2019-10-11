НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH\/USD в то время, как доллар и евро обвалились в обменниках.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 октября, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3001,1888\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2453,0569\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2471,4302\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n228,2924\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,789\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2705,7218\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт дал прогноз курса "зеленого" на неделю. Также до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.\r\nТем временем эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара. Кроме того, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции. Кроме того, в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. \r\nТакже в сентябре население забирало валютные вклады из банков, а объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,2% с 1 011,9 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 990,161 млрд гривен на 1 октября.