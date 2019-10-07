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07 октября 2019, понедельник, 11:05 133
Финансы 2019-10-07T11:06:27+03:00
Українські Новини
Рубль немного колеблется в обменниках после выходных

Рубль немного колеблется в обменниках после выходных

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В понедельник, 7 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на пятницу, 4 октября, понизился на 1 копейку и составляет 3,41 грн за 10 рублей. 

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля повысился на 1 копейку и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,41

3,90

Максимальный

3,77

4,10

Минимальный

2,30

3,80

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро стремительно дорожают в начале недели. Также после выходных официальный курс доллара по НБУ обвалился. Кроме того, эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара и прогноз инфляции.

Тем временем после месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел сразу на 74 копейки. Во 2-м квартале 2019 года доходы украинцев увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен, а фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза Национального банка.

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