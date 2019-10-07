Рубль немного колеблется в обменниках после выходных

В понедельник, 7 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на пятницу, 4 октября, понизился на 1 копейку и составляет 3,41 грн за 10 рублей. \r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля повысился на 1 копейку и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках Киева:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,41\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,77\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n2,30\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро стремительно дорожают в начале недели. Также после выходных официальный курс доллара по НБУ обвалился. Кроме того, эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара и прогноз инфляции.\r\nТем временем после месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел сразу на 74 копейки. Во 2-м квартале 2019 года доходы украинцев увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен, а фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза Национального банка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n