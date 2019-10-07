Рубль немного колеблется в обменниках после выходных

Акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 2,5% за неделю 12:00

ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42

Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29

Министр юстиции уверен в законности и правильности мирового соглашения с "Филип Моррис" 11:18