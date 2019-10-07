підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 жовтня 2019, понеділок, 11:05 7
Фінанси 2019-10-07T11:10:31+03:00
Українські Новини
Рубль трохи коливається в обмінниках після вихідних

Рубль трохи коливається в обмінниках після вихідних

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У понеділок, 7 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на п'ятницю, 4 жовтня, знизився на 1 копійку і становить 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,41

3,90

Максимальний

3,77

4,10

Мінімальний

2,30

3,80

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро стрімко дорожчають на початку тижня. Також після вихідних офіційний курс долара за НБУ обвалився. Крім того, експерти дали прогноз щодо зниження цін через падіння долара і прогноз інфляції.

Тим часом після місячного зниження курс продажу долара за тиждень злетів відразу на 74 копійки. У 2-му кварталі 2019 року доходи українців збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень, а фактичний показник інфляції наблизився до траєкторії офіційного прогнозу Національного банку.

Більше новин про: Курс валют курс рубля російський рубль Київські обмінники

Архів
Новини
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Військова прокуратура відкрила справу про незаконне виселення Саакашвілі з України 11:29
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Через два роки прокуратура закрила справу про перешкоджання діяльності журналістів на весіллі сина Луценка 11:07
Рубль трохи коливається в обмінниках після вихідних 11:05
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Останній блок-пост. Білецький заявив про зайняття ветеранами обронних позицій в Золотому 15:55 Відео
На Майдані почалося віче проти "формули Штайнмайєра": онлайн-трансляція 12:33
Юрій Лавренюк відповів на критику Мотовиловця: ви злочинець чи жертва? 16:32
більше новин
Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського 21:57
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Олена Кравець. Скріншот
Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе, - Олена Кравець 20:40
Акція протесту в Станиці Луганській. Скріншот відео youtube.com/АНТИВАТА
Жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ 16:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok