Рубль трохи коливається в обмінниках після вихідних

У понеділок, 7 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на п'ятницю, 4 жовтня, знизився на 1 копійку і становить 3,41 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,90 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках Києва:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,41\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,77\r\n\r\n\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n2,30\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро стрімко дорожчають на початку тижня. Також після вихідних офіційний курс долара за НБУ обвалився. Крім того, експерти дали прогноз щодо зниження цін через падіння долара і прогноз інфляції.\r\nТим часом після місячного зниження курс продажу долара за тиждень злетів відразу на 74 копійки. У 2-му кварталі 2019 року доходи українців збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень, а фактичний показник інфляції наблизився до траєкторії офіційного прогнозу Національного банку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n