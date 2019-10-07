После выходных курс доллара обвалился

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3034,5688 100 долларов США 2461,1821 100 швейцарских франков 2476,0669 1000 иен 230,4983 10 российских рублей 3,7847 100 евро 2702,1318

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Тем временем украинцы в сентябре от покупки перешли к продаже и сдали валюты на $88,8 млн больше, чем купили.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции.