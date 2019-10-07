После выходных курс доллара обвалился

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3034,5688\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2461,1821\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2476,0669\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n230,4983\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7847\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2702,1318\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем украинцы в сентябре от покупки перешли к продаже и сдали валюты на $88,8 млн больше, чем купили.\r\nРанее в Национальном банке Украины заявили, что новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции.