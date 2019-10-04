Рубль обвалился в киевских обменниках перед выходными

В пятницу, 4 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 3 октября, понизился на 4 копейки и составляет 3,42 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля понизился на 8 копеек и составляет 3,89 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 4 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 3,89 Максимальный 3,76 4,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD после понижения в четверг, 3 октября. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.