Рубль обвалился в киевских обменниках перед выходными

В пятницу, 4 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 3 октября, понизился на 4 копейки и составляет 3,42 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля понизился на 8 копеек и составляет 3,89 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 4 октября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,42\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,76\r\n4,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD после понижения в четверг, 3 октября. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH\/USD.