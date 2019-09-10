В августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ

Фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза Национального банка.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что августе 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% - в июле), а в месячном измерении цены снизились на 0,3%.\r\nОб этом свидетельствуют опубликованные Государственной службой статистики Украины данные.\r\nФактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза, опубликованного в "инфляционном отчете", но все еще превышал ее за отклонения предыдущего месяца.\r\nНезначительное отклонение обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания.\r\nКроме того, в августе цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения в дальнейшем росли несколько быстрее, чем ожидалось.\r\nВ то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря другим компонентам: несколько ниже, чем ожидалось, базовой инфляцией, падением цен на топливо, а также стремительным замедлением роста административно регулируемых цен.\r\nБазовая инфляция замедлилась и в годовом измерении в августе составила 7,2%, больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, рост которых замедлился до 1.4% г \/ г.\r\nВ частности, сократились темпы роста цен на бытовую технику, мебель, товары для отдыха, фармацевтические товары, бытовую химию и т. д.\r\nЦены на одежду и обувь остались на уровне прошлого года, а стоимость автомобилей и компьютерной техники - снизилась.\r\nТемпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки остались неизменными (8,9% г \/ г).\r\nС одной стороны, и в дальнейшем дорожали молочные продукты из-за снижения объемов предложения сырья, устойчивый спрос на молочные продукты высокого качества и подготовку производителей к внедрению новых гигиенических требований.\r\nВследствие усиления внешнего спроса сохранились высокие темпы роста цен на мясные продукты, в свою очередь, более низкими темпами росли цены на макаронные изделия, кофе, оливковое масло, соусы и соки, частично может быть отражением курсового эффекта.\r\nПодорожание услуг ускорилось (до 13,9% г \/ г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат.\r\nРост цен на сырые продукты питания продолжило ускоряться (до 10,9% г \/ г).\r\nТак стремительнее росли цены на продукцию животноводства, что обусловлено сокращением поголовья и усилением внешнего спроса.\r\nОднако в целом влияние факторов предложения вызывали существенный рост цен на овощи и фрукты в предыдущие периоды, в августе несколько ослаб.\r\nВ частности, в годовом измерении снизились цены на арбузы на фоне хорошего урожая.\r\nБлагодаря расширению предложения замедлился рост цен на большинство овощей, в том числе лук, помидоры, огурцы, кабачки и тому подобное.\r\nТемпы роста административно регулируемых цен снизились (до 14,8% г \/ г).\r\nСтоимость природного газа для населения уменьшилась учитывая его удешевление на мировых рынках и изменение методологии расчета тарифов для домохозяйств.\r\nТемпы роста цен на табачные изделия и алкогольные напитки остались на уровне предыдущего месяца.\r\nЦены на топливо продолжили снижаться (на 3,2% г\/г) с учетом удешевления нефти на мировых рынках и благоприятную ситуацию на валютном рынке Украины.\r\nХотя давление на цены со стороны факторов предложения отдельных продовольственных товаров, потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат сохраняется, жесткая монетарная политика обеспечила дальнейшее ослабление фундаментального давления, выраженного показателем базовой инфляции, в том числе через канал обменного курса.\r\nРанее Українські Новини писали, что подорожает, если инфляция превысит прогноз во 2 полугодии.\r\nТакже годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ.