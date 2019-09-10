В августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ

Фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что августе 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% - в июле), а в месячном измерении цены снизились на 0,3%.

Об этом свидетельствуют опубликованные Государственной службой статистики Украины данные.

Фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза, опубликованного в "инфляционном отчете", но все еще превышал ее за отклонения предыдущего месяца.

Незначительное отклонение обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания.

Кроме того, в августе цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения в дальнейшем росли несколько быстрее, чем ожидалось.

В то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря другим компонентам: несколько ниже, чем ожидалось, базовой инфляцией, падением цен на топливо, а также стремительным замедлением роста административно регулируемых цен.

Базовая инфляция замедлилась и в годовом измерении в августе составила 7,2%, больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, рост которых замедлился до 1.4% г / г.

В частности, сократились темпы роста цен на бытовую технику, мебель, товары для отдыха, фармацевтические товары, бытовую химию и т. д.

Цены на одежду и обувь остались на уровне прошлого года, а стоимость автомобилей и компьютерной техники - снизилась.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки остались неизменными (8,9% г / г).

С одной стороны, и в дальнейшем дорожали молочные продукты из-за снижения объемов предложения сырья, устойчивый спрос на молочные продукты высокого качества и подготовку производителей к внедрению новых гигиенических требований.

Вследствие усиления внешнего спроса сохранились высокие темпы роста цен на мясные продукты, в свою очередь, более низкими темпами росли цены на макаронные изделия, кофе, оливковое масло, соусы и соки, частично может быть отражением курсового эффекта.

Подорожание услуг ускорилось (до 13,9% г / г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат.

Рост цен на сырые продукты питания продолжило ускоряться (до 10,9% г / г).

Так стремительнее росли цены на продукцию животноводства, что обусловлено сокращением поголовья и усилением внешнего спроса.

Однако в целом влияние факторов предложения вызывали существенный рост цен на овощи и фрукты в предыдущие периоды, в августе несколько ослаб.

В частности, в годовом измерении снизились цены на арбузы на фоне хорошего урожая.

Благодаря расширению предложения замедлился рост цен на большинство овощей, в том числе лук, помидоры, огурцы, кабачки и тому подобное.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 14,8% г / г).

Стоимость природного газа для населения уменьшилась учитывая его удешевление на мировых рынках и изменение методологии расчета тарифов для домохозяйств.

Темпы роста цен на табачные изделия и алкогольные напитки остались на уровне предыдущего месяца.

Цены на топливо продолжили снижаться (на 3,2% г/г) с учетом удешевления нефти на мировых рынках и благоприятную ситуацию на валютном рынке Украины.

Хотя давление на цены со стороны факторов предложения отдельных продовольственных товаров, потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат сохраняется, жесткая монетарная политика обеспечила дальнейшее ослабление фундаментального давления, выраженного показателем базовой инфляции, в том числе через канал обменного курса.

Ранее Українські Новини писали, что подорожает, если инфляция превысит прогноз во 2 полугодии.

Также годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ.