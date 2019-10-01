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01 октября 2019, вторник, 06:38 542
Экономика 2019-10-01T09:00:03+03:00
Українські Новини
Расходы украинцев растут быстрее, чем доходы: на что тратят больше всего

Расходы украинцев растут быстрее, чем доходы: на что тратят больше всего

Деньги.
Деньги.

Во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен в то время, как финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 15,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,9%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 16,9%.

Доходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2019 года, данные Государственной службы статистики:

  млн гривен % ко 2-му кв. 2018
Доходы, всего: 895 201 114,6
1. Оплата труда 438 331 115,6
2. Прибыль и смешанный доход 136 919 116,9
3. Доходы от имущества, полученные 15 306 118,4
4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 304 645 111,9
- социальная помощь 146 316 118,4
- другие текущие трансферты 40 794 145,5
- социальные трансферты в натуре 117 535 97,4
Расходы и сбережения, всего: 895 201 114,6
1. Покупка товаров и оплата услуг 817 197 118,2
2. Доходы от имущества, оплаченные 9 701 129,1
3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 91 171 123,5
- текущие налоги на прибыль, имущество и др. 73 128 120,1
- взносы на социальное страхование 884 135,8
- другие текущие трансферты 17 159 139,4
Сбережения (прирост) –22 868 х
4. Накопление нефинансовых активов –11 840 х
5. Прирост финансовых активов, из них: –11 028 х
- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах 30 726 73,4
- сбережения в иностранной валюте 13 572 х
- займы, полученные за исключением погашенных 3 074 49,5

Раньше Українські Новини писали, как образование влияет на уровень доходов. Тем временем Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы.

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