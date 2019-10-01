Расходы украинцев растут быстрее, чем доходы: на что тратят больше всего

Во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен в то время, как финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.\r\nОбщее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 15,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,9%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 16,9%.\r\nДоходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2019 года, данные Государственной службы статистики:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nмлн гривен\r\n% ко 2-му кв. 2018\r\n\r\n\r\nДоходы, всего:\r\n895 201\r\n114,6\r\n\r\n\r\n1. Оплата труда\r\n438 331\r\n115,6\r\n\r\n\r\n2. Прибыль и смешанный доход\r\n136 919\r\n116,9\r\n\r\n\r\n3. Доходы от имущества, полученные\r\n15 306\r\n118,4\r\n\r\n\r\n4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них:\r\n304 645\r\n111,9\r\n\r\n\r\n- социальная помощь\r\n146 316\r\n118,4\r\n\r\n\r\n- другие текущие трансферты\r\n40 794\r\n145,5\r\n\r\n\r\n- социальные трансферты в натуре\r\n117 535\r\n97,4\r\n\r\n\r\nРасходы и сбережения, всего:\r\n895 201\r\n114,6\r\n\r\n\r\n1. Покупка товаров и оплата услуг\r\n817 197\r\n118,2\r\n\r\n\r\n2. Доходы от имущества, оплаченные\r\n9 701\r\n129,1\r\n\r\n\r\n3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе:\r\n91 171\r\n123,5\r\n\r\n\r\n- текущие налоги на прибыль, имущество и др.\r\n73 128\r\n120,1\r\n\r\n\r\n- взносы на социальное страхование\r\n884\r\n135,8\r\n\r\n\r\n- другие текущие трансферты\r\n17 159\r\n139,4\r\n\r\n\r\nСбережения (прирост)\r\n–22 868\r\nх\r\n\r\n\r\n4. Накопление нефинансовых активов\r\n–11 840\r\nх\r\n\r\n\r\n5. Прирост финансовых активов, из них:\r\n–11 028\r\nх\r\n\r\n\r\n- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах\r\n30 726\r\n73,4\r\n\r\n\r\n- сбережения в иностранной валюте\r\n13 572\r\nх\r\n\r\n\r\n- займы, полученные за исключением погашенных\r\n3 074\r\n49,5\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, как образование влияет на уровень доходов. Тем временем Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы.