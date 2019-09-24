подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
24 сентября 2019, вторник, 05:55 14
Финансы 2019-09-24T05:55:01+03:00
Українські Новини
НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют во вторник

НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют во вторник

Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова взлетела после выходных.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3024,9622
100 долларов США 2432,7195
100 швейцарских франков 2453,7163
1000 иен 226,3354
10 российских рублей 3,8044
100 евро 2672,3424

Как сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю. Также доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели, а российский рубль подешевел. Ранее Национальный банк укрепил гривну на 20 копеек.

Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук. Ранее Нацбанк заявил, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс курс рубля курс доллара Курс евро курс швейцарских франков курс иен курс фунтов стерлингов

Архив
Новости
Гриневич напоследок получила премий, надбавок и помощь "на оздоровление" на 90 тыс. гривен 06:05 Документ
НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют во вторник 05:55
Адвокат Януковича рассказал о его намерениях вернуться в Украину 23:47
Нападение на Найема: чеченца Саитова, избившего экс-депутата, отправили под домашний арест 22:56
Из-за масштабных лесных пожаров в Индонезии покраснело небо 22:30
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Заморозки до -4 ночью и +23 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:16 Карта
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok