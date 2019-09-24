НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют во вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH\/USD в то время, как гривна на межбанке снова взлетела после выходных.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3024,9622\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2432,7195\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2453,7163\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n226,3354\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8044\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2672,3424\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю. Также доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели, а российский рубль подешевел. Ранее Национальный банк укрепил гривну на 20 копеек.\r\nТем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук. Ранее Нацбанк заявил, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.