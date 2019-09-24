НБУ изменил стоимость гривны: официальный курс валют во вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова взлетела после выходных

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3024,9622 100 долларов США 2432,7195 100 швейцарских франков 2453,7163 1000 иен 226,3354 10 российских рублей 3,8044 100 евро 2672,3424

Как сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют на неделю. Также доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели, а российский рубль подешевел. Ранее Национальный банк укрепил гривну на 20 копеек.

Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук. Ранее Нацбанк заявил, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.