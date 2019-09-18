подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 сентября 2019, среда, 19:47 79
Происшествия 2019-09-18T19:55:27+03:00
Українські Новини
Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Мост Метро. Скриншот трансляции
Мост Метро. Скриншот трансляции "НАШ"

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

"Террорист, угрожавший сегодня взорвать "Метромост", только что задержан спецназом Нацполиции КОРД", - сказал он.

Он поблагодарил полицейских за работу.

Источник в Министерстве внутренних дел сообщил Українським Новинам, что задержанным оказался бывший военнослужащий Антитеррористической операции (АТО) Алексей Белько.

Задержание злоумышленника на мосте Метро. Фото: telegram.KyivOperativЗадержание злоумышленника на мосте Метро. Фото: telegram.KyivOperativ

(Новость дополняется)

Как сообщали Українські Новини, шесть станций метро в Киеве закрывали из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводили проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".

В июне  Алексей Белько добровольно сдал полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов.

Задержанный Алексей Белько требовал от руководителей государства прекратить капитуляцию на донбасском фронте.

Также было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро.

Больше новостей о: Задержание Мост Метро стрельба на мосту Метро Алексей Белько

Архив
Новости
Мост Метро. Скриншот трансляции
Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, задержали 19:47
Платформа Бойко предложила премьеру кандидатов на замену Вятровичу 19:20
Мужчина, открывший стрельбу на мосту Метро, выдвинул первые требования 19:18
Алексей Белько. Фото: facebook.com/kievtypical
Чоловік, який погрожує підірвати міст Метро, служить у військовій частині в Броварах 19:13
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности 19:11
больше новостей
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
У Зеленского открестились от обещания пересмотреть языковой закон 06:44 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok