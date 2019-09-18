Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

"Террорист, угрожавший сегодня взорвать "Метромост", только что задержан спецназом Нацполиции КОРД", - сказал он.

Он поблагодарил полицейских за работу.

Источник в Министерстве внутренних дел сообщил Українським Новинам, что задержанным оказался бывший военнослужащий Антитеррористической операции (АТО) Алексей Белько.

Задержание злоумышленника на мосте Метро. Фото: telegram.KyivOperativ

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Как сообщали Українські Новини, шесть станций метро в Киеве закрывали из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводили проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".

В июне Алексей Белько добровольно сдал полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов.

Задержанный Алексей Белько требовал от руководителей государства прекратить капитуляцию на донбасском фронте.

Также было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро.