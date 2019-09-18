Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передают Українськi Новини.\r\n"Террорист, угрожавший сегодня взорвать "Метромост", только что задержан спецназом Нацполиции КОРД", - сказал он.\r\nОн поблагодарил полицейских за работу.\r\nИсточник в Министерстве внутренних дел сообщил Українським Новинам, что задержанным оказался бывший военнослужащий Антитеррористической операции (АТО) Алексей Белько.\r\nЗадержание злоумышленника на мосте Метро. Фото: telegram.KyivOperativ\r\n(Новость дополняется)\r\nКак сообщали Українські Новини, шесть станций метро в Киеве закрывали из-за угрозы взрыва моста. Специалисты проводили проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".\r\nВ июне Алексей Белько добровольно сдал полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов.\r\nЗадержанный Алексей Белько требовал от руководителей государства прекратить капитуляцию на донбасском фронте.\r\nТакже было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро.