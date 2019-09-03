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03 сентября 2019, вторник, 22:14 33
Политика 2019-09-03T22:34:23+03:00
Українські Новини
Суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой

Суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой

Валерия Гонтарева.
Валерия Гонтарева.

Суд дал санкцию на принудительный привод экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на допрос по делу о ее соучастии в хищении и переводе в офшоры средств Укроборонпрома. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Согласно сообщению ведомства, Валерия Гонтарева дважды не явилась на допрос в Госбюро расследований, что позволило директору ГБР Роману Трубе через суд добиться ее принудительного привода.

На данный момент известно,что Валерия Гонтарева находится в Лондоне, что вызывает дополнительные трудности в организации ее принудительной доставки на допрос.

Как сообщали Українські Новини, 15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.

Ранее, суд отказался заставить НАБУ возобновить расследование дела об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах.

Кроме того, украинские журналисты нашли дом в Лондоне, в котором арендовала свои апартаменты Валерия Гонтарева.

На днях, экс-глава Национального банка попала в ДТП в Лондоне. Валерию Гонтареву сбил автомобиль.

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