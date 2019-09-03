Суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой

Суд дал санкцию на принудительный привод экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на допрос по делу о ее соучастии в хищении и переводе в офшоры средств Укроборонпрома. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Согласно сообщению ведомства, Валерия Гонтарева дважды не явилась на допрос в Госбюро расследований, что позволило директору ГБР Роману Трубе через суд добиться ее принудительного привода.

На данный момент известно,что Валерия Гонтарева находится в Лондоне, что вызывает дополнительные трудности в организации ее принудительной доставки на допрос.

Как сообщали Українські Новини, 15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.

Ранее, суд отказался заставить НАБУ возобновить расследование дела об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах.

Кроме того, украинские журналисты нашли дом в Лондоне, в котором арендовала свои апартаменты Валерия Гонтарева.

На днях, экс-глава Национального банка попала в ДТП в Лондоне. Валерию Гонтареву сбил автомобиль.