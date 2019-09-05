В центре Киева дотла сгорела Audi А7 сына экс-главы НБУ Гонтаревой: подозревают поджог

В четверг, 5 сентября, в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего.

Инцидент случился около полуночи. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали нам комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

Авто сына Гонтаревой сгорело. Фото: Информатор

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других . Но точная причина, естественно, будет известна позже.

Издание попыталось узнать, действительно ли авто принадлежит сыну Гонтаревой. Но ее декларация последний раз обновлялась в 2018 году и среди тех авто, которые указаны в ней, Audi А7 не было. На аккаунте жены Антона Гонтарева Валерии Томашевской в Instagram фото с машиной нет. Единственное, что действительно связывает сына экс-главы НБУ с происшествием, это то, что пожар произошел на улице Владимирской, 69.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, в одной из квартир именно по этому адресу находится офис компании "Ревизион". Что интересно, одним из ее совладельцев и бенефициаром является именно Антон Олегович Гонтарев. Но это еще не все. В описании компании также обозначена некоторая информация о бенефициарах и соучредителях. Там указано, что Гонтарев также проживает на улице Владимирской (номер дома конфиденциален). Поэтому вполне возможно, что его авто было припарковано во дворе этого дома.

По данным сервиса YouControl, в одной из квартир по этому адресу находится офис компании "Ревизион"

Согласно данным, Гонтарев также проживает на улице Владимирской

К счастью, никто не пострадал, авто выгорело полностью и повредило двери и проводку подъезда. На месте работали правоохранители и спасатели. Причина и детали случившегося выясняются.