подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 июня 2019, четверг, 15:57 16
Общество 2019-06-27T15:57:15+03:00
Українські Новини
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей. Об этом она рассказала в интервью Громадському.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему", - отметила она.

Гонтарева рассказала, что до национализации ПриватБанка встречалась с Коломойским примерно 20 раз. Последний раз - в ночь перед национализацией ПриватБанка (декабрь 2016 года - Прим. Ред.) "Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, (Арсен) Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации", - сказала она.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявление Зеленского о договоренности с ним по поводу поддержки инфраструктуры на Донбассе и заявил, что может покрасить ларек. Или два.

А также в сети появилось видео, как Зеленский и "95 квартал" просили у Коломойского погасить долг.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Игорь Коломойский

Архив
Новости
Роман Труба
Сливает данные и вмешивается в работу следователей: адвокаты Порошенко требуют открыть дело на Трубу 16:14
Боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской 16:00
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский 15:57
Реализация конституционных прав украинцев зависит от принятия законов о всеукраинских и местных референдумах, – Шлапак 15:50
"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 суток на некоторые направления: список поездов 15:45
больше новостей
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Игорь Гужва
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы 07:00 Документ
Кипрская церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 14:27
Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно собирает средства на операцию 17:49
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok