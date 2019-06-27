Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей. Об этом она рассказала в интервью Громадському.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему", - отметила она.

Гонтарева рассказала, что до национализации ПриватБанка встречалась с Коломойским примерно 20 раз. Последний раз - в ночь перед национализацией ПриватБанка (декабрь 2016 года - Прим. Ред.) "Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, (Арсен) Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации", - сказала она.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявление Зеленского о договоренности с ним по поводу поддержки инфраструктуры на Донбассе и заявил, что может покрасить ларек. Или два.

А также в сети появилось видео, как Зеленский и "95 квартал" просили у Коломойского погасить долг.