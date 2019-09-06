В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты

Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая несколько дней назад сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане. Константин Зазвонов в пятницу, 6 сентября, на своей странице в Facebook указал на определенные нестыковке в видео.

"Друзья, скажите пожалуйста, почему Гонтарева заняла койку другой пациентки больницы, и почему ее приборы не подключены к сети? Или она у нас работала под псевдонимом?" - написал он.

Зазвонов также опубликовал скриншоты с ее видеообращения, обведя на них то, что по его мнению, указывает на обман Гонтаревой.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

Гонтарева записала видеообращение из больницы в Лондоне.

Ранее суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.