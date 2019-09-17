Поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтаревої

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.\r\n"Зараз шукаємо того чоловіка, який підпалив будинок", - сказав він.\r\nСправу порушено за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (умисне пошкодження майна).\r\nЗа попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.\r\nНа території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтаревої.Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні. Крім того, Валерія Гонтарева заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.\r\nТакож суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтаревої.15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.