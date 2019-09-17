Поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтаревої

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

Про це Українським Новинам повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Зараз шукаємо того чоловіка, який підпалив будинок", - сказав він.

Справу порушено за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (умисне пошкодження майна).

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

Як повідомляли "Українські Новини", у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтаревої.



Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні.



Крім того, Валерія Гонтарева заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.

Також суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтаревої.



15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.