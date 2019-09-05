Гонтарева записала видеообращение из больницы в Лондоне

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прислала журналистам фото и видео из больницы, подтверждающее то, что она получила травмы из-за ДТП в Лондоне.\r\nВидео обнародовало издание "НВ Бизнес".\r\n"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила экс-глава НБУ журналистам.\r\nВалерия Гонтарева. Фото: НВ\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OqEUTJk1BGg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nТем временем, правоохранительные органы не смогли осуществить силовой привод Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за ее отсутствия в стране.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Не доставили (на допрос)", - сказал он.\r\nПо его словам, силовой привод должен был состояться 4 сентября, однако из-за ее отсутствия в Украине решение суда о силовом приводе не удалось выполнить.\r\nВ ближайшее время ГБР примет решение о дальнейших мероприятиях в отношении Гонтаревой.\r\nКак сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.\r\nРанее суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.