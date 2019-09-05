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05 сентября 2019, четверг, 15:15 1126
Политика 2019-09-05T15:19:34+03:00
Українські Новини
Гонтарева записала видеообращение из больницы в Лондоне

Гонтарева записала видеообращение из больницы в Лондоне

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прислала журналистам фото и видео из больницы, подтверждающее то, что она получила травмы из-за ДТП в Лондоне.

Видео обнародовало издание "НВ Бизнес".

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила экс-глава НБУ журналистам.

Валерия Гонтарева. Фото: НВВалерия Гонтарева. Фото: НВ

Тем временем, правоохранительные органы не смогли осуществить силовой привод Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за ее отсутствия в стране.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Не доставили (на допрос)", - сказал он.

По его словам, силовой привод должен был состояться 4 сентября, однако из-за ее отсутствия в Украине решение суда о силовом приводе не удалось выполнить.

В ближайшее время ГБР примет решение о дальнейших мероприятиях в отношении Гонтаревой.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

Ранее суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.

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