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30 августа 2019, пятница, 16:23 799
Политика 2019-08-30T16:35:10+03:00
Українські Новини
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне

Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне

Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева

Экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале", - сообщила Гонтарева.

При этом она добавила, что полиция проводит расследование – это несчастный случай или начали реализовываться угрозы.

Как сообщали Українськi Новини, Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей

Ранее украинские СМИ побывали в Лондоне и нашли дом на берегу Темзы, где экс-глава Национального банка Украины, 54-летняя Валерия Гонтарева, которая в октябре прошлого года переехала в Великобританию и живет там вместе с сыном, живет в "маленькой" двухкомнатной квартире. Также младший сын Валерии Гонтаревой, которая с проживает в Великобритании, поступил в Королевский колледж Лондона(King’s College London). 

Ранее суд отказался заставить НАБУ возобновить расследование дела об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах.

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. 

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