Гривна подорожала официально: курс валют по НБУ в начале недели

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3077,5674\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2471,0681\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2506,3045\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n228,8156\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8328\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2741,8972\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH\/USD, а рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.\r\nТакже евро после резкого падения подскочил. Ранее экономист дал прогноз курса валют на всю осень, а Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТем временем появился прогноз курса гривны до конца года.