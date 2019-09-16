Гривна подорожала официально: курс валют по НБУ в начале недели

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3077,5674 100 долларов США 2471,0681 100 швейцарских франков 2506,3045 1000 иен 228,8156 10 российских рублей 3,8328 100 евро 2741,8972

Как сообщали Українські Новини, за неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH/USD, а рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.

Также евро после резкого падения подскочил. Ранее экономист дал прогноз курса валют на всю осень, а Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем появился прогноз курса гривны до конца года.