За неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75

С 19 по 26 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 48,93 коп. до 25,6738 UAH\/USD, курс покупки понизился на 49,00 коп. до 25,3579 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 72,27 коп. до 28,2036 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 74,99 коп. до 28,7089 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 26 июля\r\n25,3579\r\n25,6738\r\n28,2036\r\n28,7089\r\n3,6400\r\n4,1700\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 19 июля\r\n-0,4900\r\n-0,4893\r\n-0,7227\r\n-0,7499\r\n-0,0300\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.\r\nТакже с осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться: прогноз курса гривны до конца года.