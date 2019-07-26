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26 июля 2019, пятница, 16:18 17
Экономика 2019-07-26T16:19:05+03:00
Українські Новини
За неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75

За неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75

Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org
Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org

С 19 по 26 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 48,93 коп. до 25,6738 UAH/USD, курс покупки понизился на 49,00 коп. до 25,3579 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 72,27 коп. до 28,2036 UAH/EUR, курс продажи понизился на 74,99 коп. до 28,7089 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 26 июля 25,3579 25,6738 28,2036 28,7089 3,6400 4,1700
По сравнению с 19 июля -0,4900 -0,4893 -0,7227 -0,7499 -0,0300 -0,0500

Как сообщали Українські Новини, сегодня доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.

Также с осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться: прогноз курса гривны до конца года.

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