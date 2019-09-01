Курс доллара начнет стабильно расти: что будет с гривной осенью

Гривна, хоть и начала терять позиции в последние дни, однако практически весь август ей удавалось избегать серьезной девальвации. После довольно резкого падения в первую неделю (с 25,02 грн за доллар 1 августа до 25,73 грн за доллар 6-го по официальному курсу НБУ) она практически отвоевала утраченные позиции. 23-25 августа курс доллара – 25,04 грн – был близок к минимальному не только за этот год, но и за два предыдущих (25,02 грн). Затем, впрочем, доллар снова стал дорожать. Хотя и очень медленно: за последнюю неделю месяца американская валюта смогла прибавить в цене менее 20 копеек (до 25,23 грн). А в последний день снова "сдалась": официальный курс опустился до 25,15 грн.

Ослабление гривны в этом году началось несколько позже, чем год назад. В 2018-м украинская валюта начала стабильно девальвировать где-то с середины июля, а за август доллар подорожал сразу на 1,21 грн (с 26,87 до 28,28 грн). Сейчас же начало августа доллар встретил на нижнем пике своей цены (25,02 грн) и за весь месяц смог прибавить всего 13 копеек (до 25,15 грн), пишет "Сегодня".

Но осень для гривны – традиционный сезон девальвации. И в том, что курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти, никто не сомневается. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Мы наблюдаем начало этой тенденции уже сейчас, или гривна еще посопротивляется? И каким будет курс доллара через месяц и к концу года?

Предпосылки для ослабления гривны появятся в сентябре

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что в этом году крепкая гривна в конце лета – отнюдь не аномалия.

"В этом году гривна ведет себя вполне понятно, предсказуемо и прогнозированно. Еще в начале года было понятно, что укрепление будет происходить до конца лета вследствие разного рода выборов. Специфика Украины такова, что во время выборов в Украину приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривны", – говорит он.

А вот обострившийся интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам эксперт называет непредвиденным обстоятельством. Которое, впрочем, также добавило крепости украинской валюте.

"Некоторым образом неожиданным был массовый заход нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Он начался только в прошлом году, когда нерезиденты купили ОВГЗ на 6-8 млрд грн. А в этом году объем дошел уже до 80 млрд грн. Скорее всего, это обусловлено действиями министерства финансов и Нацбанком, потому что доходность облигаций и ставки рефинансирования чрезвычайно высокая, 18-19%", – говорит Василий Юрчишин.

Первое массовое погашение таких облигаций должно произойти уже в сентябре, и это сразу скажется на курсе гривны.

"Осенью должны начаться первые погашения коротких облигация, 6-9-месячных. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы увидим ослабление гривны. Достаточно постепенное, но с определенным ускорением. А на конец года мы, очевидно, вернемся к тому уровню, который был и в прошлом году – где-то 27,5-27,9 грн за доллар", – говорит Василий Юрчишин.

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний также считает, что в сентябре вряд ли мы увидим серьезный рост доллара.

"Отметка в 25 гривен на протяжении последних трех лет выступает в качестве значимого уровня, вблизи которого рост украинской валюты теряет силу. Похоже, этот же сценарий произошел в уходящем августе, несмотря на то что гривна стала лидером по приросту к доллару с начала года, прибавляя в какой-то момент более 10%. Вероятно, отскок доллара к гривне продолжится в сентябре и потенциально растянется на несколько месяцев, положив начало росту к верхней границе диапазона последних лет – 28 за доллар. В сентябре, в частности, возможен откат в область 26", – говорит он.

Среди причин, которые могут способствовать ослаблению украинской валюты, Владимир Позний выделяет торговые войны и ослабление валют развивающихся стран.

"Торговые войны подавляют промышленный рост во всем мире, что вызывает сокращение спроса на основное экспортное сырье Украины и тянет за собой ослабление валюты. В дополнение на повестку дня в августе вновь стали просачиваться настораживающие новости из Турции и Аргентины, что вызывало резкое ослабление национальных валют этих стран. Турбулентность валют развивающихся стран часто вызывает негатив для всего блока валют EM, что может стать главной темой сентября", – говорит он.

Рекорды гривны и последствия для бюджета

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году гривна стала лидером рейтинга мировых валют по отношению к доллару США, укрепившись за 7 месяцев к американской валюте на 9,1%. Крепкая гривна обеспечивает сравнительно низкие цены на импортные товары, что не может не радовать потребителя. Однако расхождение между реальным курсом валют и тем, что закладывался в бюджет (29,4 грн к концу года), вызывает обеспокоенность чиновников от экономики.

Так, глава Счетной палаты Валерий Пацкан на днях заявил, что с учетом курса гривны к доллару или евро рассчитывается порядка 40% доходов госбюджета. И чрезмерно низкий курс доллара в этом году (по сравнению с тем, который закладывался в бюджет) привел к тому, что план доходов государственного бюджета недовыполняется.

"С начала года гривна укрепилась к доллару на 9%. И, по оценке специалистов Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировалось, недополучено 9,2 млрд грн доходов", – написал он на своей странице в Facebook.

Валерий Пацкан отметил, что прогноз курса валют при разработке бюджета должен быть более качественным. И эксперты соглашаются с этим.

"Валютное прогнозирование у нас действительно является ненадлежащим. Очень часто прогнозы у нас становятся политическим, а не экономическим инструментом. Правительству всегда желательно закладывать низкую инфляцию и умеренную девальвацию. Это очень привлекательный сценарий для экономической динамики наполнения бюджета. Я считаю, если действительно был высокий спрос на украинские ценные бумаги, то нужно было не продавать их как можно больше по низким ценам, а снижать прибыльность и таким образом уменьшать долг", – прокомментировал Василий Юрчишин.

Как сообщали Українські Новини, в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.

Тем временем госдолг Украины снова вырос на 2 млрд долларов.