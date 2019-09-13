Рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках

В пятницу, 13 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 12 сентября, остался без изменений и составляет 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля остался также на уровне 3,91 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 13 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 1,59 коп. до 24,9656 UAH\/USD, курс покупки понизился на 0,66 коп. до 24,6446 UAH\/USD.\r\nТакже Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nТем временем с начала года гривна на межбанке укрепилась более чем на 10%.\r\nКроме того, в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ.