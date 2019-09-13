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13 сентября 2019, пятница, 12:20 17
Экономика 2019-09-13T12:20:53+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках

Рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В пятницу, 13 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 12 сентября, остался без изменений и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля остался также на уровне 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 13 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,91
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 1,59 коп. до 24,9656 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,66 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Тем временем с начала года гривна на межбанке укрепилась более чем на 10%.

Кроме того, в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ. 

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