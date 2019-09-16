підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 вересня 2019, понеділок, 05:55 14
Фінанси 2019-09-16T08:19:45+03:00
Українські Новини
Гривня подорожчала офіційно: курс валют за НБУ на початку тижня

Гривня подорожчала офіційно: курс валют за НБУ на початку тижня

Гривні.
Гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 вересня, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3077,5674
100 доларів США 2471,0681
100 швейцарських франків 2506,3045
1000 ієн 228,8156
10 російських рублів 3,8328
100 євро 2741,8972

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень долар обвалився на 37 копійок, опустившись нижче 25 UAH/USD, а рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.

Також євро після різкого падіння підскочив. Раніше економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь, а Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Тим часом з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс рубля курс долара курс євро курс гривні Офіційний курс курс швейцарських франків Курс фунтів стерлінгів курс ієн

Архів
Новини
Для залучення інвестицій в Україну потрібні нові програми, - ЗМІ 08:09
Гривня подорожчала офіційно: курс валют за НБУ на початку тижня 05:55
Проект держбюджету-2020: на розвиток регіонів хочуть виділити 9,5 млрд гривень 23:59
Вдома у американця, який проводив аборти, знайшли понад дві тисячі ембріонів 23:50
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
більше новин
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Масштабний збій у системі Приватбанку триває: де не працюють термінали і банкомати 11:54
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Пенсії. Фото:
Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію" 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok