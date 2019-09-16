Гривня подорожчала офіційно: курс валют за НБУ на початку тижня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 вересня, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3077,5674 100 доларів США 2471,0681 100 швейцарських франків 2506,3045 1000 ієн 228,8156 10 російських рублів 3,8328 100 євро 2741,8972

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень долар обвалився на 37 копійок, опустившись нижче 25 UAH/USD, а рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.

Також євро після різкого падіння підскочив. Раніше економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь, а Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Тим часом з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.