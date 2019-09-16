Гривня подорожчала офіційно: курс валют за НБУ на початку тижня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 вересня, на 12,05 коп. до 24,7107 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3077,5674\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2471,0681\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2506,3045\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n228,8156\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8328\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2741,8972\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за тиждень долар обвалився на 37 копійок, опустившись нижче 25 UAH\/USD, а рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.\r\nТакож євро після різкого падіння підскочив. Раніше економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь, а Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nТим часом з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.