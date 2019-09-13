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13 сентября 2019, пятница, 11:43 62
Экономика 2019-09-13T12:30:02+03:00
Українські Новини
Евро после резкого падения подскочил

Евро после резкого падения подскочил

Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 1,59 коп. до 24,9656 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,66 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,33 коп. до 27,1188 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,34 коп. до 27,6279 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6446 24,9656 27,1188 27,6279 3,41 3,91
Максимальный 24,7800 25,3000 27,3500 27,9500 3,74 5,00
Минимальный 24,0000 24,8000 26,5000 27,3700 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

Ранее экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

А 12 сентября Национальный банк понизил официальный курс гривны, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.  

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