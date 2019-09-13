Евро после резкого падения подскочил

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 1,59 коп. до 24,9656 UAH\/USD, курс покупки понизился на 0,66 коп. до 24,6446 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 3,33 коп. до 27,1188 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,34 коп. до 27,6279 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6446\r\n24,9656\r\n27,1188\r\n27,6279\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,7800\r\n25,3000\r\n27,3500\r\n27,9500\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,5000\r\n27,3700\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD.\r\nРанее экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nА 12 сентября Национальный банк понизил официальный курс гривны, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH\/USD.