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14 сентября 2019, суббота, 06:01 801
Экономика 2019-09-14T08:42:49+03:00
Українські Новини
Доллар в понедельник обвалится: самый низкий курс за последние три года

Доллар в понедельник обвалится: самый низкий курс за последние три года

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября 13-15 сентября 16 сентября
25,0860 25,0266 24,8823 24,9688 24,8312 24,7107

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 сентября:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 австралийский доллар 1700,2959
944 AZN 100 азербайджанский манат 1453,5695
933 BYN 10 белорусский рубль 1401,9313
975 BGN 100 болгарский лев 120,4753
410 KRW 1000 вона 20,9946
344 HKD 100 гонконгский доллар 315,7704
208 DKK 100 датская крона 367,1626
840 USD 100 доллар США 2471,0681
978 EUR 100 Евро 2741,8972
818 EGP 100 египетский фунт 151,0941
392 JPY 1000 иена 228,8156
985 PLN 100 злотый 633,994
356 INR 1 000 индийская рупия 348,215
364 IRR 1 000 иранский риал 0,5883
124 CAD 100 канадский доллар 1869,9428
191 HRK 100 куна 370,8022
484 MXN 100 мексиканский песо 127,4886
498 MDL 100 молдавский лей 139,1359
376 ILS 100 новый израильский шекель 700,6611
554 NZD 100 новозеландский доллар 1579,9799
578 NOK 100 норвежская крона 276,3647
710 ZAR 100 ренд 170,3222
643 RUB 10 российский рубль 3,8328
946 RON 100 румынский лей 579,0457
360 IDR 10000 рупия 17,6947
682 SAR 100 саудовский риял 658,9515
702 SGD 100 сингапурский доллар 1800,7994
960 XDR 100 СПЗ 3393,1917
398 KZT 100 тенге 6,39
949 TRY 100 турецкая лира 435,9691
348 HUF 1000 форинт 82,7043
826 GBP 100 фунт стерлингов 3077,5674
203 CZK 100 чешская крона 106,0983
752 SEK 100 шведская крона 257,4914
756 CHF 100 швейцарский франк 2506,3045
156 CNY 100 юань женьминьби 348,8907


Напомним, ранее евро после резкого падения подскочил.

Также экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Кроме того, эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

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