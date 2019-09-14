Доллар в понедельник обвалится: самый низкий курс за последние три года

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.Официальный курс гривны к доллару UAH\/USD:\r\n\r\n\r\n\r\n9 сентября\r\n10 сентября\r\n11 сентября\r\n12 сентября\r\n13-15 сентября\r\n16 сентября\r\n\r\n\r\n25,0860\r\n25,0266\r\n24,8823\r\n24,9688\r\n24,8312\r\n24,7107\r\n\r\n\r\n\r\nОфициальный курс гривны к иностранным валютам на 16 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюты\r\nКоличество единиц\r\nНазвание валюты\r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралийский доллар\r\n1700,2959\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанский манат\r\n1453,5695\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбелорусский рубль\r\n1401,9313\r\n\r\n\r\n975 BGN\r\n100\r\nболгарский лев\r\n120,4753\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n20,9946\r\n\r\n\r\n344 HKD\r\n100\r\nгонконгский доллар\r\n315,7704\r\n\r\n\r\n208 DKK\r\n100\r\nдатская крона\r\n367,1626\r\n\r\n\r\n840 USD\r\n100\r\nдоллар США\r\n2471,0681\r\n\r\n\r\n978 EUR\r\n100\r\nЕвро\r\n2741,8972\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nегипетский фунт\r\n151,0941\r\n\r\n\r\n392 JPY\r\n1000\r\nиена\r\n228,8156\r\n\r\n\r\n985 PLN\r\n100\r\nзлотый\r\n633,994\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nиндийская рупия\r\n348,215\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nиранский риал\r\n0,5883\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадский доллар\r\n1869,9428\r\n\r\n\r\n191 HRK\r\n100\r\nкуна\r\n370,8022\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканский песо\r\n127,4886\r\n\r\n\r\n498 MDL\r\n100\r\nмолдавский лей\r\n139,1359\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновый израильский шекель\r\n700,6611\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландский доллар\r\n1579,9799\r\n\r\n\r\n578 NOK\r\n100\r\nнорвежская крона\r\n276,3647\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n170,3222\r\n\r\n\r\n643 RUB\r\n10\r\nроссийский рубль\r\n3,8328\r\n\r\n\r\n946 RON\r\n100\r\nрумынский лей\r\n579,0457\r\n\r\n\r\n360 IDR\r\n10000\r\nрупия\r\n17,6947\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудовский риял\r\n658,9515\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсингапурский доллар\r\n1800,7994\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3393,1917\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтенге\r\n6,39\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецкая лира\r\n435,9691\r\n\r\n\r\n348 HUF\r\n1000\r\nфоринт\r\n82,7043\r\n\r\n\r\n826 GBP\r\n100\r\nфунт стерлингов\r\n3077,5674\r\n\r\n\r\n203 CZK\r\n100\r\nчешская крона\r\n106,0983\r\n\r\n\r\n752 SEK\r\n100\r\nшведская крона\r\n257,4914\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарский франк\r\n2506,3045\r\n\r\n\r\n156 CNY\r\n100\r\nюань женьминьби\r\n348,8907\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, ранее евро после резкого падения подскочил.Также экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Кроме того, эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.