НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019

Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.\r\n"По сравнению с апрельским макроэкономическим прогнозом Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 (с 2,5% до 3%) и 2020 (с 2,9% до 3,2%) года в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых", - говорится в сообщении.\r\nПо мнению НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос, прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.\r\nСдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.\r\nОсновным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.\r\nЭто позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам.\r\nСоответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу. Также это позволит частному сектору привлекать иностранные инвестиции.\r\nВ результате, объем международных резервов возрастет до 23 млрд долларов США в 2021 году.\r\nГлавными внутренними рисками для очерченного сценария является возможная задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ.\r\nЭто может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.\r\nТакже актуальными остаются такие риски как прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиление торговых войн и нарастание геополитических конфликтов, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.\r\nТакже Национальный банк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.\r\n"По-прежнему, НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", - говорится в сообщении.\r\nНацбанк считает, что замедление инфляции и дальше будут предопределять достаточно жесткие монетарные условия, высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривны.\r\nКроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса.\r\nТакже постепенной дезинфляции способствовать взвешенная фискальная политика, замедление роста заработных плат, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, значительное предложение отечественных и иностранных продовольственных товаров.\r\nОсновным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.\r\nРанее эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019.