НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019

Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"По сравнению с апрельским макроэкономическим прогнозом Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 (с 2,5% до 3%) и 2020 (с 2,9% до 3,2%) года в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых", - говорится в сообщении.

По мнению НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос, прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

Сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам.

Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу. Также это позволит частному сектору привлекать иностранные инвестиции.

В результате, объем международных резервов возрастет до 23 млрд долларов США в 2021 году.

Главными внутренними рисками для очерченного сценария является возможная задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ.

Это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.

Также актуальными остаются такие риски как прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиление торговых войн и нарастание геополитических конфликтов, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Также Национальный банк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.

"По-прежнему, НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", - говорится в сообщении.

Нацбанк считает, что замедление инфляции и дальше будут предопределять достаточно жесткие монетарные условия, высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривны.

Кроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса.

Также постепенной дезинфляции способствовать взвешенная фискальная политика, замедление роста заработных плат, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, значительное предложение отечественных и иностранных продовольственных товаров.

Основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как сообщали Українськi Новини, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

Ранее эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019.