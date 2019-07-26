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26 июля 2019, пятница, 08:49 821
Финансы 2019-07-26T08:53:45+03:00
Українські Новини
С осени ситуация на валютном рынке может ухудшится: прогноз курс гривны до конца года

С осени ситуация на валютном рынке может ухудшится: прогноз курс гривны до конца года

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару. Согласно обновленному обзору организации World Economic Outlook, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн (ранее – 28,7 грн/долл).

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика "Альпари", на курс доллара в Украине будет действовать фактор сезонности, пишет "Сегодня".

"Мы ожидаем, что, начиная с осени, ситуация на валютном рынке может традиционно ухудшиться, и доллар перейдет от снижения к росту, – говорит он. – Однако рост этот будет умеренным по меркам предыдущих лет".

Несмотря на действие неблагоприятных факторов, к концу года курс будет ниже заложенного в госбюджете-2019 (29,4грн/долл.).

"Чуть хуже станет внешняя конъюнктура, могут сократиться мировые цены на руду, черные металлы и аграрную продукцию. В то же время сохранится спрос нерезидентов на ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – Ред.), а к концу года будет согласована новая программа с МВФ, – отмечает аналитик. – При этом время поступления первого транша по новой программе – конец года, или начало следующего – не имеет принципиального значения. Доллар к концу года не превысит 27 грн".

Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU также прогнозирует неблагоприятную ситуацию для гривны в ближайшем времени.

"Растущие глобальные экономические и политические риски могут вскоре привести к новому охлаждению финансовых рынков, а внутриукраинские риски будут дополнительным сдерживающим фактором для инвесторов в ОВГЗ", – говорит он.

Мартыненко напомнил, что во втором полугодии правительству предстоит погасить около 79 млрд грн по гривневым ОВГЗ, при этом пиковые объемы погашения – 11 млрд грн – нужно совершить уже в августе.

"Есть риск того, что спроса на новые выпуски будет недостаточно, чтобы вложения в ОВГЗ возросли с учетом таких погашений. В конечном счете, сезонный рост спроса на валюту от импортеров и плательщиков валютных дивидендов возьмет свое, и мы ожидаем, что к концу года гривня может ослабнуть до уровня 28,5 грн/долл.", – сказал Мартыненко.

Как сообщали Українські Новини, общий госдолг в июле вырос почти на два миллиарда гривен.

Тем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%

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