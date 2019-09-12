Рябошапка уволил еще трех областных прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей после того, как уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука и заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.\r\nПриказы подписаны 12 сентября.\r\nТаким образом, Рябошапка уволил прокурора Донецкой области Евгения Бондаренко, Полтавской - Дмитрия Чибисова и Черниговской - Владимира Комашко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку. Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора.\r\nКроме того, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.\r\nРанее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.