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12 сентября 2019, четверг, 16:33 106
Судебная власть 2019-09-12T18:45:04+03:00
Українські Новини
Рябошапка уволил еще трех областных прокуроров

Рябошапка уволил еще трех областных прокуроров

Руслан Рябошапка. Скриншот: Право на владу/Facebook
Руслан Рябошапка. Скриншот: Право на владу/Facebook

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей после того, как уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука и заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Приказы подписаны 12 сентября.

Таким образом, Рябошапка уволил прокурора Донецкой области Евгения Бондаренко, Полтавской - Дмитрия Чибисова и Черниговской - Владимира Комашко.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку. Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора.

Кроме того, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

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