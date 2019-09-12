Рябошапка уволил еще трех областных прокуроров

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Приказы подписаны 12 сентября.

Таким образом, Рябошапка уволил прокурора Донецкой области Евгения Бондаренко, Полтавской - Дмитрия Чибисова и Черниговской - Владимира Комашко.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку. Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора.

Кроме того, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.