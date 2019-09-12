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12 сентября 2019, четверг, 11:00 120
Силовые структуры 2019-09-12T11:00:41+03:00
Українські Новини
Рябошапка уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука

Рябошапка уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука

Генеральная прокуратура.
Генеральная прокуратура.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил еще одного первого заместителя генпрокурора Юрия Севрука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Руководствуясь ст. 9 Закона "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Севрука, а также начальника Департамента надзора по соблюдению законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Владимира Бедрикивского", - сказано в нем.

Ранее Рябошапка уволил Дмитрия Сторожука с должности первого замгенпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.

Ранее Рябошапка заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.

Новым генпрокурором назначен Рябошапка.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.

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