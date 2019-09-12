Рябошапка уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил еще одного первого заместителя генпрокурора Юрия Севрука.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Руководствуясь ст. 9 Закона "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Севрука, а также начальника Департамента надзора по соблюдению законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Владимира Бедрикивского", - сказано в нем.\r\nРанее Рябошапка уволил Дмитрия Сторожука с должности первого замгенпрокурора.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.\r\nРанее Рябошапка заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nНовым генпрокурором назначен Рябошапка.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.