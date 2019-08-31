Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка избавится от всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\n"Никто не останется. Будет новая команда", - сказал он.\r\nПо его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.\r\nОн отметил, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.\r\nКак сообщали Українські Новини, новым генпрокурором назначен Рябошапка.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.\r\nПравоохранители обнаружили прослушивающее устройство в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.