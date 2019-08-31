подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
31 августа 2019, суббота, 09:26 688
Силовые структуры 2019-08-31T09:27:07+03:00
Українські Новини
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора

Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка избавится от всех действующих заместителей генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Никто не останется. Будет новая команда", - сказал он.

По его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.

Он отметил, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.

Как сообщали Українські Новини, новым генпрокурором назначен Рябошапка.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.

Правоохранители обнаружили прослушивающее устройство в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

Больше новостей о: ГПУ Матиос Рябошапка Кизь Стрижевская Сторожук Столярчук

Архив
Новости
С завтрашнего дня США вводят дополнительные пошлины на товары из Китая 10:53
С понедельника аэропорт "Киев" закроют на ремонт 10:01
35-летний пограничник подорвался насмерть на границе с РФ в Харьковской области 09:34
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Задержание мошенников в Киеве. Фото: Андрей Богдан/Фейсбук
Богдан заявил, что "доверенные лица" Зеленского требовали $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме" 09:03
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Переписка Богуцкой. Фото: Страна
Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая 15:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok