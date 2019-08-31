Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка избавится от всех действующих заместителей генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Никто не останется. Будет новая команда", - сказал он.

По его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.

Он отметил, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.

Как сообщали Українські Новини, новым генпрокурором назначен Рябошапка.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.

Правоохранители обнаружили прослушивающее устройство в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.