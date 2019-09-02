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02 сентября 2019, понедельник, 10:59 168
Судебная власть 2019-09-02T11:04:27+03:00
Українські Новини
Рябошапка уволил военного прокурора Матиоса

Рябошапка уволил военного прокурора Матиоса

Анатолий Матиос
Анатолий Матиос

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора - главного военного прокурора.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"2 сентября, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - сказано в нем.

Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада одобрила увольнение Юрия Луценко и назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

В день первого заседания Рады 9 созыва, Юрий Луценко подал в отставку.

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