Рябошапка звільнив ще трьох обласних прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей після того, як звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Севрука і заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nНакази підписані 12 вересня.\r\nТаким чином, Рябошапка звільнив прокурора Донецької області Євгенія Бондаренка, Полтавської - Дмитра Чибісова та Чернігівської - Володимира Комашка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Каська, а заступником генпрокурора - головного військового прокурора призначив Віктора Чумака.\r\nВ день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку. Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора.\r\nКрім того, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Каська і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.\r\nРаніше Рябошапка звільнив заступника - військового прокурора Анатолія Матіоса. Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.