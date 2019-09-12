Рябошапка звільнив ще трьох обласних прокурорів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Накази підписані 12 вересня.

Таким чином, Рябошапка звільнив прокурора Донецької області Євгенія Бондаренка, Полтавської - Дмитра Чибісова та Чернігівської - Володимира Комашка.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Каська, а заступником генпрокурора - головного військового прокурора призначив Віктора Чумака.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку. Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора.

Крім того, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Каська і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.

Раніше Рябошапка звільнив заступника - військового прокурора Анатолія Матіоса. Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.