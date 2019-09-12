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12 вересня 2019, четвер, 16:33 14
Судова влада 2019-09-12T16:45:01+03:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив ще трьох обласних прокурорів

Рябошапка звільнив ще трьох обласних прокурорів

Руслан Рябошапка. Скріншот: Право на владу/Facebook
Руслан Рябошапка. Скріншот: Право на владу/Facebook

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей після того, як звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Севрука і заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Накази підписані 12 вересня.

Таким чином, Рябошапка звільнив прокурора Донецької області Євгенія Бондаренка, Полтавської - Дмитра Чибісова та Чернігівської - Володимира Комашка.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Каська, а заступником генпрокурора - головного військового прокурора призначив Віктора Чумака.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку. Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора.

Крім того, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Каська і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.

Раніше Рябошапка звільнив заступника - військового прокурора Анатолія Матіоса. Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

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