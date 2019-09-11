Рябошапка назначил замгенпрокурора - главным военным прокурором Чумака

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего депутата Верховной Рады Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Приказ подписан в среду. 10 сентября Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Чумака для назначения на указанную должность.

Чумак окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение" в 1995 году. До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Чумак был депутатом Рады 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал на должности председателя комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора.

Новым генпрокурором назначен Рябошапка.

В день первого заседания Рады 9 созыва, генпрокурор Юрий Луценко подал в отставку.