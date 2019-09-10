ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза: стали известны даты

Государственное бюро расследований вызвало бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.

3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.

Кроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

А Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".

Ранее, 12 августа, Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) 12 августа провело допрос бывшего Президента Петра Порошенко, в то время как под зданием проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко - две дочери и сын.