Луценко больше не прокурор. Зеленский – по-прежнему киноактер

Открывшей неделю топ-темой стало возвращение из российского плена 35 украинских граждан. Многие посчитали обмен между РФ и Украиной первым шагом на пути к деэскалации и установлению мира в Украине. Между тем, состояние возвратившихся в Украину из российских тюрем – далеко не лучшее. Сегодня 8 из 11 политзаключенных, которые вернулись 7 сентября в Украину, все еще находятся в Киеве в больнице "Феофания". Хотя медики сообщили, что крайне тяжелых среди освобожденных политзаключенных нет. Только Станислава Клыха перевели в специализированное отделение военного госпиталя, потому что он нуждается в специализированной медицинской помощи, а в "Феофании" по профилю ее не могли предоставить.

Интервью к 100 дням президентства Зеленского, где в роли журналиста выступил актер Стас Баклан, оказалось не только не интервью. К его производству не были причастны ни пресс-служба, ни президентский офис. Этот продукт полностью снимался как фильм его родной студией "Квартал 95" за счет самой студии, сообщили в ответ на запрос Українських Новин в президентском офисе. Так что, можно смело утверждать, что все время в кадре находились сразу два актера "при исполнении". А не ломать копья на предмет отсутствия нормальных пресс-конференций и "теплой ванны" для президента.



Сам же Зеленский собирается дебютировать перед политиком №1 в мировых рейтингах. Уже 23 сентября он собирается посетить США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом. Ранее встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоялась из-за урагана "Дориан".



Не имеющий юридического образования Юрий Луценко больше не прокурор. Его отправил в отставку сменивший Луценко на посту Генпрокурора Руслан Рябошапка. Ранее Луценко написал заявление об отставке, а Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором. Рябошапка снимает с должностей и наиболее одиозных либо знаковых сотрудников Генпрокуратуры времен Луценко. Сегодня он уволил первого замгенпрокурора Сторожука. Еще раньше лишился своего кресла главный военный прокурор Матиос. Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ.



После спада волны с закупкой иностранными спекулянтами ОВГЗ национальная валюта продолжает "трепыхаться" упорно отвоевывая занятые в ходе этого процесса позиции. Сегодня в обменниках доллар и евро снова резко обвалились сразу на 7-9 копеек. Экономисты прогнозируют, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, а ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается. В Украине сложились предпосылки для удержания стабильного курса, поскольку Национальный банк накопил достаточно резервов для уплаты своих долговых обязательств, утверждает экономист Евгений Невмержицкий.



Есть хорошие новости и для рядовых украинцев. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в сентябре цена на природный газ для населения снизится на 11,5 копеек/куб. м. Также он добавил, что за 5 месяцев цена на газ для населения снизилась на 30%.



А вот ожидания "евробляхеров" пока оказались обманутыми. После заявлений Зеленского они снова массово повыезжали на улицы городов с уверенностью, что грозящие им штрафы снова будут отложены. Между тем, в ГФС сообщают, что их пока робко, но уже начали штрафовать. С 22 августа, когда начали действовать новые штрафные санкции за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств, уже составлено более 200 протоколов. Правда, сейчас в парламенте рассматривается законопроект № 1030 об отсрочке штрафов на 90 дней за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, который внес Зеленский. В Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания было принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу. Непонятно, когда законопроект президента примут и окажутся ли задержанные в "переходный период" водители пострадавшими.



Между тем, в Украину уже приходит осень. Со вторника первые осенние дожди уже прольются на западе Украины. Хотя в Киеве еще почти всю эту неделю будет держаться теплая погода.