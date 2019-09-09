Интервью к 100 дням Зеленского снял за свои деньги "Квартал 95"

Фильм в виде интервью к 100 дням президентства Владимира Зеленского снимала за собственные средства его родная студия "Квартал 95". Об этом говорится в ответе на информационный запрос Українських Новин Офиса президента Украины.

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики, в Офис президента Украины обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью Главы государства для фильма "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского". Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией относительно стоимости изготовления указанной программы", - говорится в ответе президентского офиса.

Как сообщалось ранее, к 100 дням президентства Владимир Зеленский вместо традиционной пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в виде программы "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского". При этом, роль журналиста в программе-интервью исполнил известный актер Стас Баклан.