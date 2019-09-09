Доллар и евро резко обвалились в начале недели: курс валют в обменниках

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH\/USD в то время, как появился прогноз курса доллара на всю осень.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 10,77 коп. до 27,4303 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 9,10 коп. до 27,9257 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9311\r\n25,2517\r\n27,4303\r\n27,9257\r\n3,44\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,0500\r\n25,5000\r\n27,6000\r\n28,1000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,4000\r\n25,1500\r\n27,0000\r\n27,7500\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.