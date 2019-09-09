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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 10:26 162
Финансы 2019-09-09T12:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро резко обвалились в начале недели: курс валют в обменниках

Доллар и евро резко обвалились в начале недели: курс валют в обменниках

Доллары.
Доллары.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD в то время, как появился прогноз курса доллара на всю осень.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,77 коп. до 27,4303 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,10 коп. до 27,9257 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,9311 25,2517 27,4303 27,9257 3,44 3,94
Максимальный 25,0500 25,5000 27,6000 28,1000 3,75 5,00
Минимальный 24,4000 25,1500 27,0000 27,7500 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

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