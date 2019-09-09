Большинство освобожденных политзаключенных все еще находятся в больнице

8 из 11 политзаключенных, которые вернулись 7 сентября в Украину, все еще находятся в Киеве в больнице "Феофания". Об этом сообщает УП со ссылкой на данные главного врача "Феофании" Игоря Семенова.\r\nТак, медики сообщили, что крайне тяжелых среди освобожденных политзаключенных нет.\r\n"Сейчас у нас находится 8 человек, поступивших в субботу и 8 родственников. Все они также оформлены на стационарное лечение и мы также им проводим определенные обследования… За выходные дни мы сделали определенные обследования, у нас есть определенные предварительные диагнозы для каждого, кто у нас находится… Мы не можем сейчас вам говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству, мы не имеем права... но очень важным дальше этапом лечения является психологическое лечение... Работают наши психотерапевты, психиатры...", - сообщил Семенов.\r\nТакже медики сообщили, что Станислава Клыха перевели в специализированное отделение военного госпиталя, потому что он нуждается в специализированной медицинской помощи, а в "Феофании" по профилю ее не могли предоставить.\r\nВрач также рассказал, что Олег Сенцов отлучился из медучреждения, но поддерживает мобильную связь с заведующей отдела, а Роман Сущенко будет обследоваться амбулаторно.\r\nСообщается, что в "Феофании" находятся:\r\n\r\nАлександр Кольченко,\r\nВладимир Балух,\r\nНиколай Карпюк,\r\nПавел Гриб,\r\nЕвгений Панов,\r\nАртур Панов,\r\nЭдем Бекиров,\r\nНиколай Сизанович.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.\r\nРанее в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.