Большинство освобожденных политзаключенных все еще находятся в больнице

8 из 11 политзаключенных, которые вернулись 7 сентября в Украину, все еще находятся в Киеве в больнице "Феофания". Об этом сообщает УП со ссылкой на данные главного врача "Феофании" Игоря Семенова.

Так, медики сообщили, что крайне тяжелых среди освобожденных политзаключенных нет.

"Сейчас у нас находится 8 человек, поступивших в субботу и 8 родственников. Все они также оформлены на стационарное лечение и мы также им проводим определенные обследования… За выходные дни мы сделали определенные обследования, у нас есть определенные предварительные диагнозы для каждого, кто у нас находится… Мы не можем сейчас вам говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству, мы не имеем права... но очень важным дальше этапом лечения является психологическое лечение... Работают наши психотерапевты, психиатры...", - сообщил Семенов.

Также медики сообщили, что Станислава Клыха перевели в специализированное отделение военного госпиталя, потому что он нуждается в специализированной медицинской помощи, а в "Феофании" по профилю ее не могли предоставить.

Врач также рассказал, что Олег Сенцов отлучился из медучреждения, но поддерживает мобильную связь с заведующей отдела, а Роман Сущенко будет обследоваться амбулаторно.

Сообщается, что в "Феофании" находятся:

Александр Кольченко,

Владимир Балух,

Николай Карпюк,

Павел Гриб,

Евгений Панов,

Артур Панов,

Эдем Бекиров,

Николай Сизанович.

Как сообщали Українські Новини, освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Ранее в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.