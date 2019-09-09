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09 сентября 2019, понедельник, 16:01 326
Общество 2019-09-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Большинство освобожденных политзаключенных все еще находятся в больнице

Большинство освобожденных политзаключенных все еще находятся в больнице

8 из 11 политзаключенных, которые вернулись 7 сентября в Украину, все еще находятся в Киеве в больнице "Феофания". Об этом сообщает УП со ссылкой на данные главного врача "Феофании" Игоря Семенова.

Так, медики сообщили, что крайне тяжелых среди освобожденных политзаключенных нет.

"Сейчас у нас находится 8 человек, поступивших в субботу и 8 родственников. Все они также оформлены на стационарное лечение и мы также им проводим определенные обследования… За выходные дни мы сделали определенные обследования, у нас есть определенные предварительные диагнозы для каждого, кто у нас находится… Мы не можем сейчас вам говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству, мы не имеем права... но очень важным дальше этапом лечения является психологическое лечение... Работают наши психотерапевты, психиатры...", - сообщил Семенов.

Также медики сообщили, что Станислава Клыха перевели в специализированное отделение военного госпиталя, потому что он нуждается в специализированной медицинской помощи, а в "Феофании" по профилю ее не могли предоставить.

Врач также рассказал, что Олег Сенцов отлучился из медучреждения, но поддерживает мобильную связь с заведующей отдела, а Роман Сущенко будет обследоваться амбулаторно.

Сообщается, что в "Феофании" находятся:

  • Александр Кольченко,
  • Владимир Балух,
  • Николай Карпюк,
  • Павел Гриб,
  • Евгений Панов,
  • Артур Панов,
  • Эдем Бекиров,
  • Николай Сизанович.

Как сообщали Українські Новини, освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Ранее в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.

Больше новостей о: Политзаключенные Олег Сенцов Станислав Клых Роман Сущенко Освобождение политзаключенных

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