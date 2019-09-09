В сентябре газ подешевеет на 11 копеек за куб. м, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в сентябре цена на природный газ для населения снизится на 11,5 копеек\/куб. м.\r\nОб этом он заявил в ходе заседания согласительного совета Рады 9 сентября, передают Українські Новини.\r\n"В соответствии с последней информацией, цена на газ для населения в сентябре будет снижена на 115 гривен за тыс. куб. м", - сказал Герус.\r\nТакже он добавил, что за 5 месяцев цена на газ для населения снизилась на 30%.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене.\r\n"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 5,1%.\r\nВ июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.