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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 13:16 28
Экономика 2019-09-09T13:23:37+03:00
Українські Новини
В сентябре газ подешевеет на 11 копеек за куб. м, - Герус

В сентябре газ подешевеет на 11 копеек за куб. м, - Герус

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в сентябре цена на природный газ для населения снизится на 11,5 копеек/куб. м.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета Рады 9 сентября, передают Українські Новини.

"В соответствии с последней информацией, цена на газ для населения в сентябре будет снижена на 115 гривен за тыс. куб. м", - сказал Герус.

Также он добавил, что за 5 месяцев цена на газ для населения снизилась на 30%.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене.

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 5,1%.

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.

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