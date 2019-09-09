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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 13:10 25
Внешняя политика 2019-09-09T13:11:05+03:00
Українські Новини
Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом 23 сентября

Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом 23 сентября

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский 23 сентября отправится с визитом в США, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) и планирует провести встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе совместной пресс-конференции  с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"В США мы едем 23 сентября", - сказал он.

В эти даты Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН, где также будет присутствовать Трамп.

При этом Пристайко добавил, что у Зеленского есть письменное приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Министр пообещал, что конкретные согласованные даты визита станут известными в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, ранее временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявлял, что Зеленский и Трамп могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, в то время как дата официального визита главы украинского государства в США пока не согласована.

Ранее встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоялась из-за урагана "Дориан".

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