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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 13:47 41 Карта
Жизнь 2019-09-09T13:54:47+03:00
Українські Новини
Первые осенние дожди прольются со вторника на западе Украины

Первые осенние дожди прольются со вторника на западе Украины

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

10 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов в то время, как вторая рабочая неделя сентября началась с жары до +29.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +22…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

9 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами.

Ранее появился прогноз погоды на первый месяц осени.

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