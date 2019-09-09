Первые осенние дожди прольются со вторника на западе Украины

10 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов в то время, как вторая рабочая неделя сентября началась с жары до +29.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ Карпатах ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n9 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами.\r\nРанее появился прогноз погоды на первый месяц осени.