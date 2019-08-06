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06 августа 2019, вторник, 22:31 33
Судебная власть 2019-08-07T00:00:01+03:00
Українські Новини
Луценко заявил, что пойдет в отставку как только новая Рада начнет работу

Луценко заявил, что пойдет в отставку как только новая Рада начнет работу

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе, сообщает "НВ".

"Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке", - сказал Луценко.

По словам Луценко, он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.

"Я готов к этому. Жду имя (объявление, - ред.) спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - отметил Луценко.

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, "которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее".

Луценко заявил, что не собирается покидать страну после того, как перестанет быть генпрокурором. 

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что в этих делах нет состава преступления.

Как сообщали Українські Новини, Луценко похвастался фото с Прованса, где отдыхал во время отчета по делу Шеремета.

Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета есть "горячие следы", а через пару дней ушел в отпуск до 5 августа.

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